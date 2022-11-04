Ovit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek tüpten sağlanıyor

RİZE (AA) - Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek tüpten sağlandığı bildirildi.
Rize Valiliğinin yazılı açıklamasında, Ovit Tüneli'nde yapılacak altyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İkizdere-İspir yönündeki tüpün bugünden itibaren ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar sürdüğü sürece ulaşımın diğer istikametten iki yönlü sağlanacağı, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.