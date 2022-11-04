Rize Valiliğinden hafta sonu beklenen güneşli hava için esprili paylaşım:

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RİZE (AA) - Rize Valiliği, hafta sonu artış gösterecek hava sıcaklıkları için vatandaşları "şaşkınlık yaşamamaları" konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgilere göre 5 Kasım Cumartesi günü erken saatlerden itibaren güneşin alçak kesimlerde kuvvetli olacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Yüksek kesimlerde ise etkisini hafif göstereceği, hafta sonu plan ve program yapacak vatandaşlarımızın yaşanabilecek (şaşkınlık, terleme, güneş çarpması, ısınma, göz kamaşması vb.) olumsuzluklara karsı tedbirli ve dikkatli olmaları buna göre planlarını yapmaları önemle duyurulur."

Bu arada, Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rizeli Yunus Emre Dilmaç'ın sözlerine yer verildi.

Dilmaç, "Güzel ülkem Türkiye'de sosyal medya ve sms'i en çok kullanan valilik Rize Valiliğidir. İki gün bilemediniz üç günde bir, 'Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre yarın yağmur yağacak.' Bir kere de 'Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yarın fazla güneş olacak' diye mesaj çekmek, paylaşım yapmak Rize Valiliğine nasip olmadı." diye konuştu.

Meteorolojik uyarının içerisinde yer alan video kısa sürede beğeni kazandı.

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