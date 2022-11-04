Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Kemal Mavi

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 34 Papa), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Benhur Keser), Bolasie, Deniz Hümmet (Dk. 87 Ercan Coşkun), Hurk (Dk. 67 Sefa Yılmaz)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 87 Bergdich), Estrela, Hasek (Dk. 74 Celal Hanalp), Shala, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 46 Süleyman Koç), Olanare

Goller: Dk. 2 Bolesie, Dk. 12 Emircan Altıntaş, Dk. 23 Deniz Hümmet (Çaykur Rizespor), Dk.76 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 90+1 Papa (Çaykur Rizespor), Dk. 79 Eren Tozlu, Dk. 84 Shala (Erzurumspor FK)





RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-1 yendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.