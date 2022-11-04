Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Kemal Mavi
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 34 Papa), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Benhur Keser), Bolasie, Deniz Hümmet (Dk. 87 Ercan Coşkun), Hurk (Dk. 67 Sefa Yılmaz)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 87 Bergdich), Estrela, Hasek (Dk. 74 Celal Hanalp), Shala, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 46 Süleyman Koç), Olanare
Goller: Dk. 2 Bolesie, Dk. 12 Emircan Altıntaş, Dk. 23 Deniz Hümmet (Çaykur Rizespor), Dk.76 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 90+1 Papa (Çaykur Rizespor), Dk. 79 Eren Tozlu, Dk. 84 Shala (Erzurumspor FK)
RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-1 yendi.