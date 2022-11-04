Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK maçının ardından

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, her yönüyle başarılı bir maç çıkardıklarını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maçı kazanarak tamamladıklarını belirtti.

Müsabakaya iyi başladıklarını aktaran Korkmaz, "Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Oyun, skor, taktik, hücum ve savunma anlamında doğru işler yaptık. İkinci yarı ilk yarıya oranla istediğimiz gibi olmadı. Önemli olan galibiyetti. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Bolasie'nin son haftalardaki performansıyla takıma katkı sağladığını kaydeden Korkmaz, "Adanaspor maçıyla birlikte kadroya almaya başladık. Sakatlığı bulunması ve tam hazır olmaması nedeniyle sezon başında oynatamadık. Her oyuncu antrenmanda performans gösterirse formayı alır. Bolasie de son haftalardaki performansıyla formayı giyiyor." şeklinde konuştu.





- Zaimoğlu: "





Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, Çaykur Rizepsor'un iyi bir ekip olduğunu ifade etti.

Zaimoğlu, kolay kaybetmeyen bir rakibe karşı oynadıklarına değinerek, şunları belirtti:

"Çaykur Rizepsor'un bu maça kadar 6 beraberlik, 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti vardı. İyi oyuncuları var. Erken goller yiyerek konsantrasyon kaybı yaşadık. Kırılgan bir şekilde oyunu toparlayamadık. İkinci yarı reaksiyon verdik ve 1 gol bulduk ama olmadı. Kazanmamıza veya beraberliğe yetecek reaksiyonu gösteremedik. Mağlubiyet için üzgünüz. İnşallah en kısa sürede takımımızı toparlayıp bu sorunları aşacağız."





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