Rize'de odun keserken motorlu testereyle boğazından yaralanan kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu boğazı kesilen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sefalı köyünde M.A. (46) çaylık alanda akrabası E.K. (33) ile kış hazırlığı için motorlu testereyle odun kesti.

Kesilecek odunu tutarken ayağı takılan E.K, M.A'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu boğazı kesildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



M.A. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.