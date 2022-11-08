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Rize'de kızının ölümüne neden olan anneye müebbet hapis cezası verildi

AA

Rize'de kızının ölümüne neden olan anneye müebbet hapis cezası verildi

RİZE (AA) - Rize'de 4 yaşındaki kızını 6. kattan atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 12 Kasım 2019'da kızı Fatma Nur'u merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Emine Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, sanık ve avukatına karar vereceğini belirterek, son sözlerini sordu.

Bunun üzerine Emine Havuz, çocuğunu kendisinin öldürmediğini iddia ederek, serbest bırakılmasını istedi.

Sanık avukatı, sanığın yaptığı davranışların dikkate alındığında sağlık durumunun iyi olmadığını, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesince kendisine rapor verildiğini savunarak, buna rağmen Adli Tıp Kurumunun sanığın sağlıklı birey olduğu yönündeki kararının kabul edilemeyeceğini öne sürdü.

Tanıkların da sanığın lehine beyanda bulunduğunu belirten avukat, sanığın çocuğunu öldürdüğüne dair net kanıt olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Emine Havuz'a "altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Sanığın iyi halini değerlendiren heyet, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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