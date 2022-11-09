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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAYKUR, kuru çay satışında 160 bin ton hedefine yaklaştı

AA

ÇAYKUR, kuru çay satışında 160 bin ton hedefine yaklaştı

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 140 bin ton civarında kuru çay satışı yaptıklarını, yıl sonuna kadar 160 bin ton hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Alim, AA muhabirine, ÇAYKUR'un 2022 sezonunda Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikada yaklaşık 204 bin üreticiden 582 bin 497 ton yaş çay alarak kampanya dönemini tamamladığını anımsattı.

Çay sektörünün 2022'yi memnun tamamladığını ifade eden Alim, ilk kez bu yıl özel sektörün ÇAYKUR ile aynı ve üzeri fiyattan yaş çay alımı yaptığını, üreticilerin kazançlarının yüksek olduğu yere çayını sattığını söyledi.

Alim, çay sezonunun Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun için bayram havasında geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir dekar çaylık alanın yıllık verimi ortalama 1500 kilogramdır. Biz bu yıl toplamda 1600 kilogram olarak belirlediğimiz için kota uygulanmamış oldu ayrıca yıl boyunca kontenjan ve randevu hiç uygulanmadı. Tarihinde ilk kez kotasız, kontenjansız, randevusuz, her gelen çayını satmış oldu. İnşallah seneye özel sektör, devlet aynı değerlerle devam eder ve üreticimiz memnun kalır."

Türk çay sektörünün lokomotifi olmaya devam ettiklerini kaydeden Alim, "Geçen sene 860 bin ton yaş çay alımıyla rekor kırarken bu yıl 160 bin tonla tarihindeki en büyük kuru çay satışıyla rekor kırmış olacağız." dedi.

Alim, ÇAYKUR'un her yıl ortalama 115-130 bin ton seviyelerinde kuru çay satışı gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl ilk kez pandemi dönemiyle birlikte 158 bin ton kuru çay satmıştık. Geçen yıl koyduğumuz hedef 160 bin tondu. Geçen yıldan koyduğumuz hedefi tutturmak için devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 140 bin ton civarında satış gerçekleşti. Hedefimize 20 bin ton kalıyor. İki ayımız var. İki ay içerisinde bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Pazara farklı tatlar gönderebilmek için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor"

Türk çayının birçok ülkeye gönderildiğini belirten Alim, şunları söyledi:

"Yurt dışı satışlarında az da olsa artışımız var. 110 civarında ülkeye bir konteyner de olsa çayımız, doğallığı, damak tadı, kalitesi ile gidiyor. Bu yıl ilk kez Moğolistan ile protokol imzaladık, Moğolistan'a çay göndereceğiz. Ukrayna, Polonya'ya peşin para ile dökme çay satışı yaptık. Detoks çayı ve matcha çayında Libya gibi farklı ülkelere birkaç konteyner göndermiş olduk. Pazara farklı tatlar gönderebilmek için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor."

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, Pakistan'ın en çok çay ithal eden ülkelerin başında geldiğini, yüklü miktarda satış yapmak için görüşmelerin devam ettiğini, belli miktarda çay satışı olduğunu kaydetti.

Bu yıl beyaz çay alımlarının düşük kaldığını ifade eden Alim, üreticilerle yaptıkları görüşmelere rağmen 280 kilogram beyaz yaş çay alabildiklerini söyledi.

Alim, bu sene hava şartları nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını belirterek, "Haziran ortasına kadar hava soğukluğu devam etti. Bu anlamda üreticiler, çay filizi beklenen olgunluğa ulaşmadığı için biraz daha dikkatli davrandılar. İnşallah seneye havaların beklenen sıcaklıkta olması halinde bu açığı kapatacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- 2023 yılında 2 yeni fabrika hizmete alınacak

Alim, ÇAYKUR'un 47 fabrikayla hizmet verdiğini, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçesinde 2 yaş çay fabrikasının yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İnşaatlara Nisan 2021'de başladıklarını aktaran Alim, "İnşallah 2023 yılı mart-nisan ayında hizmete hazır hale gelecek. Her ikisinin günlük yaş çay işleme kapasitesi 100'er tondur. Bu iki fabrikanın hizmete girmesiyle günlük 9 bin 50 ton olan günlük yaş çay işleme kapasitemiz 9 bin 250 tona çıkacak." dedi.


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