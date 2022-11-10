Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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RİZE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Rize, Artvin, Ordu, Bayburt, Trabzon ve Giresun'da anıldı.

Rize Valiliği tören alanında düzenlenen törende, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri kapsamında Rize Valiliğince İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde resim sergisi açıldı.

- Artvin

Anma etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Kurt ve Belediye Başkan Vekili Ercüment Seçkin'in çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te çalan sirenlerle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, ikmal teğmen Kadir Erler, tüm Türkiye'nin, devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle andığını söyledi.

Atatürk'ün hayatını, kişiliğini, devlet adamlığını anlatan konuşmalar, slayt ve drama gösterimleriyle devam eden programda, şiirler ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu.

- Ordu

Ordu Valiliğince düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Anıta çelenk sunulan törene, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, ‪saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde de anma programı gerçekleştirildi.

- Bayburt

Saray Bahçesi'nde düzenlenen tören, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te çalan sirenlerle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri, Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen programla devam etti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'ndaki program, slayt ve drama gösterimleri ile okunan şiirlerin ardından sona erdi.

- Trabzon

Trabzon Valiliği önündeki törende, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Atatürk Anıta'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra program, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam etti.

Personel üsteğmen Yunus Kocaoğlu'nun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı koro, solo ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Programda Vali Ustaoğlu, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Kahraman Atam" konulu şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Öte yandan Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kültür merkezindeki galeri salonunda "Atatürk" konulu resim sergisi açtı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde konser verdi.

- Giresun

Giresun Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 9.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada kara yolundan geçen sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi Konferans Salonu'nda anma programı organize edildi.

İl genelinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı "Atatürk" konulu sunum yaptı, öğrenciler oratoryo sundu.

Programa Vali Ünlü, Belediye Başkanı Şenlikoğlu ile Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.



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