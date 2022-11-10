Rize'de mide kanaması tedavisi gören hasta ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize'de rahatsızlanan bir kişi, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide bağırsak sistemi kanaması nedeniyle takip ve tedavi edilen 69 yaşındaki erkek hastanın, daha önce karaciğer nakli olduğu İstanbul Memorial Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Hastanın sağlık durumu göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

Ambulansla Rize-Artvin Havalimanı'na getirilen hasta, burada hazır bekletilen ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.