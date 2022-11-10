Rize'de mide kanaması tedavisi gören hasta ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

RİZE (AA) - Rize'de rahatsızlanan bir kişi, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide bağırsak sistemi kanaması nedeniyle takip ve tedavi edilen 69 yaşındaki erkek hastanın, daha önce karaciğer nakli olduğu İstanbul Memorial Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Hastanın sağlık durumu göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.
Ambulansla Rize-Artvin Havalimanı'na getirilen hasta, burada hazır bekletilen ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.