Karadeniz'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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TRABZON (AA) - "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında Rize, Trabzon, Artvin, Ordu, Bayburt ve Giresun'da fidanlar dikildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fener Kampüsü Sahil Parkında düzenlenen fidan dikim töreninde, Türkiye'nin her yerinde "Türkiye yüzyılına nefes olacak." sloganı ile ağaçlar dikildiğini söyledi.

Rize'de önemli bir fidan dikim çalışması yapıldığını ifade eden Çeber, "Yıl boyunca 600 bin fidan diktik. Bugün de yaklaşık 10 bin fidan il genelinde dikiyoruz. Rize'de yüzde 40 orman dokusu var. Bu anlamda çalışmalarımızı bilinçli şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Mete Avcı, alana getiren fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Rize Orman İşletme Müdürü Abdi Ekşi ve diğer ilgililer ile çok sayıda öğrenci katıldı.

- Trabzon

Trabzon'da da Akyazı Stadyumu yanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampüsünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Valisi İsmail Ustaoğlu, etkinlikte, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında üç yıldır ülke genelinde fidanların toprakla buluştuğunu söyledi.

Ağaç dikmenin önemine vurgu yapan Ustaoğlu, "Gençlerimizle onların geleceğine nefes olma adına toprakla bütünleşen her bir fidan bizim geleceğimiz olacak." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ve Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz'ın da konuşma yaptığı etkinlik halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Etkinlik kapsamında il protokolü ve kamu kurum müdürleri, öğrencilerle birlikte kampüse fidan dikti.

- Artvin

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Ardanuç ilçesindeki Çayağzı Mahallesi'nde yaklaşık 2 hektarlık alana 3 bin 750 fidan dikimi yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk, programda, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan 10,5 hektar alanda 10 bin 500 fidan dikimi yapılacağını söyledi.

Zengin bir bitki örtüsüne sahip Artvin'in, bu doğal güzelliklerini koruyup daha da güzelleştirerek gelecek nesillere aktarmanın gayreti içinde olduklarını kaydeden Doruk, Tarım Orman Bakanlığının başlattığı projenin bu anlamda büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından hazırlanan alanda orman muhafaza memurlarının gözetiminde vatandaş ve öğrencilerinin de katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa, Ardanuç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, bazı kurum müdürleri, orman teşkilatı mensupları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Ordu

"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Ordu'da da fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Perşembe ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde yapılan programa, Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Meydan, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Yaslıkaya, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Sonel, törende, öğrencilere çağrıda bulunarak "Yediğiniz meyvenin bile çekirdeğini saklayın, boş bir toprak bulduğunuzda dikin. Meyve fidanı dikin, çam fidanı dikin, çınar fidanı dikin. İleride meyveden istifade eden herkesin hayır duası sizlerin hanesine yazılacak." dedi.

Konuşmanın ardından Sonel, protokol mensupları, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

- Giresun

Giresun'da kent genelinde 34 noktada 500 hektar alanda 515 bin fidan toprakla buluştu.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde Dereli ilçesinin Kulakkaya Yaylası'nda fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Vali Enver Ünlü, ormanların geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin emaneti olduğunu belirtti.

Bu düşünceyle hareket etmeli ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizen Ünlü, 7’den 70’e herkesin dikeceği fidanların geleceğe nefes olacağını aktardı.

Etkinliğe Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ile kurum müdürleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Bayburt​​​​​​​

Bayburt merkeze bağlı Gez köyünde düzenlenen etkinlikte, binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Cüneyt Epcim, Gez köyündeki alanın özellikle seçildiğini vurgulayarak, "Şehrin girişinde güzel bir alan. Yoldan geçerken diktiğiniz fidanları görebileceksiniz. Bugün 11 sahada bu çalışma yapılıyor. Bu sahaların bazıları 10 bin dönüm civarında. Beşpınar köyü, Kop Dağı ve Baksı köyünde yaptığımız bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalarla birlikte bu yıl önemli bir hizmet etmiş olacağız." dedi.

Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ da kentte bugüne kadar 102 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Taha Övet, vatandaşlar ve öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.



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