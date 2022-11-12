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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nda konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nda konuştu:

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Müktesebatı olan ve referansı olan tek parti AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. 20 yıllık uygulamamız bizim referansımızdır. Bu millet de şaşmaz." dedi.

Kültür Park'ta düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısında bir konuşma yapan Yazıcı, AK Parti'nin 20 yılda dokunmadığı hiçbir alan, imkanlar ölçüsünde çözemedikleri hiçbir sorun olmadığını söyledi.

Yazıcı, kentte yapılan Salarha ve Ovit tünellerinin daha önce hayal olduğunu, Lojistik Merkezi ve Şehir Hastanesi çalışmalarının ise hızla ilerlediğini vurguladı.

Çayın bölgenin geçim kaynağı olduğunu hatırlatan Yazıcı, özellikle 2022 yılında çayla ilgili yapılan uygulamalar nedeniyle sorun yaşanmadığını ifade etti.

AK Parti'nin savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye'nin sosyal sorunlarını çözdüklerini aktaran Yazıcı, "Doğru olan neyse onu ikame etmeye çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile birkaç gün önce Alevi, Bektaşi Cemevleri Daire Başkanlığı kuruldu. Yıllarca bu alan su istimal edildi, gündem yapıldı. Biz bu ülkeden, bu topraklardan kim neye inanıyorsa, nasıl inanıyor, nasıl yapmak istiyor ise onu yapması hakkı olduğuna inanan demokratik perspektifini derinleştirmiş kadrolarız." diye konuştu.

Türkiye'nin başörtüsü sorununu Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin gündeminden çıkardığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hiçbir şey üretmeyen, üretemeyen, vizyonsuz muhalefet bu alanı tekrar eşelemeye başladı. Kanun teklifi ile sorun varmış gibi bir düzenleme ihtiyacından bahsetti. Oysa temel hak ve özgürlükler anayasa da yer alır. Hak ve özgürlük kataloğu içerisinde yer alır. Bir insanın inanç gereği başını örtmesi veya örtmemesi inanç hürriyeti ile ilgili bir davranıştır. Dolayısıyla bu alanda bir düzenleme yapılacaksa bunun yer alacağı metin anayasadır. Bizde hamle yaptık ve Anayasa teklifini hazırladık. 7 arkadaş ile bütün muhalefet partileri ile görüşmeleri gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde meclise sevk edip meclisin taktirine sunacağız."

Yazıcı, 2023 seçimlerinin tarihi bakımdan önemli olduğuna işaret ederek, şunları belirtti:

"Cumhuriyetin 100. yılının son seçimidir 2023 seçimleri. Bu bakımdan tarihi önemi var. Biz bunu "Türkiye Yüzyılı" mottosu ile ifade ediyoruz. Bu yüzyıla sadece Türkiye'nin maddi kalkınması, refah düzeyinin artması, proje ve hedeflerimiz ile izah etmiyoruz. Sosyal alandaki sorunlarımızın da altını kalın bir şekilde çiziyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın maddi olarak en önemli projesi TOGG, Türkiye otomotivi. 60 yıl tartışıldı otomotiv. Devrim adı altında yapılmaya çalışıldı, kapandı. Anadol vardı piyasada, yok oldu. Biz üç yılda bu hedefi Türkiye'ye somut projeyle ve banttan ilk üretim aracını indirmek suretiyle milletimizle paylaştık. Bunlar durduk yere olan şeyler değildir. 'Bunu yapacak babayiğitler gerekli' dedi. Kim? Cumhurbaşkanımız. Ama en büyük babayiğitlik burada Cumhurbaşkanımızın duruşu ve kararlılığıdır. Bir çoğunun hayal edemediği bu ürünü milletimizin hizmetine sunuyoruz."

Seçimlerde referans gösteremeyecek, müktesebatı olmayan kadroları milletin çok iyi değerlendireceğini aktaran Yazıcı, "Müktesebatı olan ve referansı olan tek parti AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. 20 yıllık uygulamamız bizim referansımızdır. Bu millet de şaşmaz." dedi.

Son dönemde pahalılığın sorun olduğunu ifade eden Yazıcı, hükümetin enflasyon ile iki yöntemle mücadele ettiğini, asgari ücretin tarihte ilk kez iki defa artırıldığını, yıl başında yeniden düzenleme yapılacağını sözlerine ekledi.


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