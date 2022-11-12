En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Yenişehir

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız, Ramazan Sezer Baran

Rize Belediyesi: İsra Kopuz, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Şima Nur Tutsak, Arzu Asiye Özdemir 11, Sherrill 10, Gizem Kazali , Zohnova 3, Sümeyya Özcan 7, Eydina Topçu, Deniz Üstün 8, Benson 5

Çankaya Üniversitesi: İdil Türk , White 17, Gülse Uğur 3, Melike Çetinkaya, Turner 10, Melike Tuğba Oral 2, Nilay Aydoğan 14, Harris 16





1. Periyot: 10-15

Devre: 21-36

3. Periyot: 39-51





RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Rize Belediyespor'u 62-44 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.