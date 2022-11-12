Salon: Yenişehir
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız, Ramazan Sezer Baran
Rize Belediyesi: İsra Kopuz, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Şima Nur Tutsak, Arzu Asiye Özdemir 11, Sherrill 10, Gizem Kazali , Zohnova 3, Sümeyya Özcan 7, Eydina Topçu, Deniz Üstün 8, Benson 5
Çankaya Üniversitesi: İdil Türk , White 17, Gülse Uğur 3, Melike Çetinkaya, Turner 10, Melike Tuğba Oral 2, Nilay Aydoğan 14, Harris 16
1. Periyot: 10-15
Devre: 21-36
3. Periyot: 39-51
RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Rize Belediyespor'u 62-44 mağlup etti.