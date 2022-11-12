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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Rize'de gençlerle buluştu:

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Rize'de gençlerle buluştu:

RİZE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 milyon gencin bakanlık projelerine başvuru yaptığını söyledi.

Kurum, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde ÜNİAK üyeleriyle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, iklim değişikliği konusunda son yıllarda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Dünyanın iklim değişikliğine "dur" demesi gerektiğini vurgulayan Kurum, seller, afet, kuraklığa tüm dünyanın ortak tedbir almaması durumunda yaşanacak bir coğrafyanın kalmayacağını dile getirdi.

Kurum, dünya kaynaklarının sonsuz olmadığı bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, çevre ve doğanın korunması adına mücadele verdiklerini, hayata geçirilen birçok proje olduğunu söyledi.

Çevre ve iklim değişikliği sorunlarının birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Kurum, gençlere iklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelede büyük iş düştüğünü ve birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Gençleri her zaman yol arkadaşı olarak yanlarına aldıklarını dile getiren Kurum, "18 yaşındaki bugün oy kullanabiliyor ve seçilebiliyor. Türk siyasetine katkı sunuyorlar. Bu değişiklikleri yapan AK Parti ve Cumhurbaşkanı'mızdır. Bizim kaygımız, gençlere daha iyi bir gelecek sunabilmek. Bugün muhalefete baktığınızda adaylarının belli olmadığı, algı üzerine siyaset yapıldığını görüyorsunuz. Hiçbir projeleri yok. Biz iklim değişikliğini anlatıyoruz. Onlar bir proje, vaat sunamıyorlar." diye konuştu.

Bakan Kurum, Türkiye'de pek çok alanda yapılan yeni projelerle 100 bin yeni istihdam oluşturulduğuna işaret ederek, "Kimler çalışacak? Sizler çalışacaksınız. Mimar, mühendis, kimyacı, iklim değişikliği uzmanı çalışacak. Bunu yapmamızın nedeni istihdamı artırmak. Diğer taraftan da geleceğimizin emaneti çocuklar geleceğe güvenle baksınlar. 2 milyonun üzerinde gencimiz bizim projelerimize başvurdu. Biz onlara kontenjan ayırdık. Niçin? Onlar geleceğe güvenle baksınlar diye." ifadelerini kullandı.

Seçimlerle ilgili kaygılarının olmadığını belirten Kurum, "Kaygımız sizlere daha iyi bir gelecek sunabilme kaygısı. 20 yıl öncesine bir göz gezdirin. Sosyal medyadan her şeyi araştırabilirsiniz. Araştırıp doğruyu ortaya kendiniz koyun. 20 yıl önceki Türkiye'den bugüne eğitim, sağlık, çevre alanında neler yapılmış? annelerinize, babalarınıza sorun." diye konuştu.

- Rusya-Ukrayna Savaşı

Son dönemde dünyanın iki yakasını bir araya getiremediğini söyleyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte dünya ikiye ayrılmış ve bu iki yakayı bir araya getiren Türkiye. Rusya-Ukrayna kriziyle bunu tüm dünyaya gösterdik. Dış politikamızla birlikte dünyanın iki yakasını bir araya getiren ülke pozisyonundayız. Gıda krizini çözen ülke konumundayız. Bugün bölgemizde barışın, huzurun, istikrarın gelmesi adına irade koyan bir devlet konumundayız. Bunu da yapan liderimiz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan. Bundan sonraki süreçte dünya başka bir yere gidiyor. Güçlü liderler ve güçlü ülkeler dünyada söz sahibi olacak. Siz de ülkenizle ve Cumhurbaşkanı'mız ile övünün. Bizim sizlerle birlikte gideceğimiz çok yol var. Yapacağımız işleri de sizlerle birlikte yapacağız. Bir gün gelecek içinizden birine belediye başkanlığını vereceğiz. İçinizden biri bakan olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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