Rize'de üzerine ağaç devrilen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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RİZE (AA) - Çayeli ilçesinde kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Derecik köyünde Hüseyin Yıldız (53) ile Mustafa Küçüksarı'nın (50) bahçelerinde kestikleri ağaç üzerlerine devrildi.

Görgü tanıkları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.



Yaralılar sağlık ekibince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçüksarı müdahaleye rağmen hayatını kaybederken Yıldız'ın tedavisi devam ediyor.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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