Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 687 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 8 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 18 tabanca fişeği, 4 tabanca kabza kapağı, 3 tabanca icra yayı, 2 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ile 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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