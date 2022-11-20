2022 Karadeniz Off-Road Kupası finali, Rize'de yapıldı

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RİZE (AA) - 2022 Karadeniz Off-Road Kupası final yarışları, Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Ardeşen Off-Road Spor Kulübünün ev sahipliğinde Fırtına Vadisi'ndeki parkurda gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan 28 araç ile 50 sporcu katıldı.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Ardeşen Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan organizasyonda sporcular, kıyasıya yarıştı.

Organizasyonda yarışmacılar, 5,7 kilometre uzunluğundaki etabı üçer kez geçerek bitiş çizgisine varmak için mücadele etti.

Zorlu parkurda bazı otomobiller arızalanınca sporcular, bitiş çizgisine ulaşamadan yarışmayı terk etmek zorunda kaldı. Bazı devrilen otomobiller ise iş makineleri yardımıyla düzeltilerek yarışa devam etti.

Organizasyon, Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, yaklaşık 10 yıldır yarış düzenlediklerini söyledi.



Ardeşen'in otomobil sporları yarışlarında marka olduğuna işaret eden Kahya, "Son derece başarılı bir yarışı daha kazasız geride bıraktık. Katılım oldukça fazla oldu. Seyir zevki yüksek yarışmalar herkesi heyecanlandırdı. Katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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