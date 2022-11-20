Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Abdullah Uğur Sarı

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 82 Benhur Keser), Emircan Altıntaş (Dk. 61 Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie, Sefa Yılmaz (Dk. 70 Miya), Deniz Hümmet (Dk. 82 Papa)

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Onur Ulaş, Posmac, Bülent Cevahir (Dk. 69 Ercan Yazıcı), Tugay Kaçar, Landel (Dk. 85 Eray Ataseven), Burak Asan (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Melih Okutan (Dk. 69 Bregu), Kayamba (Dk. 85 Furkan Demir), Balde

Gol: Dk. 73 Bolasie (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Burak Asan, Dk. 71 Ercan Yazıcı, Dk. 89 Balde (Dyonex Boluspor)





RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Dyorex Boluspor'u 1-0 yendi.



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