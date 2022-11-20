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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Abdullah Uğur Sarı

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 82 Benhur Keser), Emircan Altıntaş (Dk. 61 Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie, Sefa Yılmaz (Dk. 70 Miya), Deniz Hümmet (Dk. 82 Papa)

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Onur Ulaş, Posmac, Bülent Cevahir (Dk. 69 Ercan Yazıcı), Tugay Kaçar, Landel (Dk. 85 Eray Ataseven), Burak Asan (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Melih Okutan (Dk. 69 Bregu), Kayamba (Dk. 85 Furkan Demir), Balde

Gol: Dk. 73 Bolasie (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Burak Asan, Dk. 71 Ercan Yazıcı, Dk. 89 Balde (Dyonex Boluspor)


RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Dyorex Boluspor'u 1-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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