Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor maçının ardından

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Dyorex Boluspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, rakiplerini kendi evlerinde yenmenin büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Abdurrahim Albayrak'a, torununun vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Dyorex Boluspor maçına iyi hazırlandıklarının altını çizen Korkmaz, "Hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok üst seviyede mücadele ettik. Ligin az gol yiyen ve dar alanda top oynayan bir ekibine karşı oynadık. İkinci yarı stoperlere ve altı numaralarına baskı yapınca uzun topa döneceklerini biliyorduk. Biz de ikinci topu alarak baskı kurduk. Rakibimizi kendi evimizde yenmemiz bizim için büyük avantaj. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Korkmaz, rekabet ortamında 25 oyuncunun ilk 11'de görev almak için mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mithat Pala'yı kimse sağ bek düşünmüyordu. İyi oynuyor. Deniz Hümmet sezon başı sakattı. İstenilen kampı yapamadı. Şimdi performansı yukarı doğru geliyor. Bazı oyuncular iyi geliyor. Oynamayan oyuncu oynayanı zorladığı zaman herkesin performansı yukarı çıkıyor. Lige başladığımız kadro ile şimdi oynadığımız kadro çok farklı. Oyun böyle değişerek güzelleşiyor. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum."





- Dyorex Boluspor cephesi

Bolu temsilcisinin teknik direktörü Sait Karafırtınalar ise sonuç haricinde istedikleri her şeyi sahada yaptıklarını ifade etti.

Sonuç odaklı maçı değerlendirmeyeceğini dile getiren Karafırtınalar, şöyle devam etti:

"Oynanan oyun ve mücadele benim adıma yeterli. Sadece sonucu alamadık. İlk 30 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi. İlk yarının son 15 dakikasında rakibin biraz daha üstünlüğü vardı. İkinci devre oyun yine bizim kontrolümüze geçti. Zorunlu değişikliklere gittik. Değişiklik yaptığımız ilk pozisyonda penaltıdan geri düştük."

Karafırtınalar, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Girdiğimiz beş, altı pozisyon dışında penaltı olabileceği değerlendirilen pozisyonları var. Çok fazla bu skora takılmamalıyız. Oyun olarak başarılıydık, sadece sonucu alamadık. Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ederim. Biz hedefimize emin adımlarla devam edeceğiz." diye konuştu.





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