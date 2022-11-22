Bakan Kurum, Yusufeli Barajı ve HES'in açılışında konuştu:

ARTVİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kimse inanmamıştı. Demiştik ki 'Yeni Yusufeli'ni inşa edeceğiz.' Bu aziz serhat şehrimiz için gece gündüz demeden çalıştık. Hem merkezde hem de ilçelerimizde Yusufeli'ni aziz milletimizle birlikte inşa ettik." dedi.

Bakan Kurum, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, çok mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunun en özel yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirten Kurum, Türkiye'nin en özel yatırımlarının, Türkiye'nin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve milyarlarca lira yatırımın açılmasından dolayı herkese teşekkür etti.

Kurum, heyecanlı olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yemyeşil dağların, dik yamaçların eteğinde kurulmuş, yiğit mert insanların ilçesi Yusufeli'ndeyiz, Artvin'deyiz. Kimse inanmamıştı. Demiştik ki 'Yeni Yusufeli'ni inşa edeceğiz.' Bu aziz serhat şehrimiz için gece gündüz demeden çalıştık. Hem merkezde hem de ilçelerimizde Yusufeli'ni aziz milletimizle birlikte inşa ettik. Hiçbir zaman elimizi Yusufeli'nden çekmeyeceğiz. Çünkü Artvin'imiz, Yusufeli'miz, liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız, başkomutanımızın arkasında dimdik durdular. Allah'ın izniyle 2023 yılında da Artvin'imiz, Yusufeli'miz Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza en yüksek desteği verecektir."

Bakan Kurum, yapılan çalışmaya destek veren herkese teşekkür etti.





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