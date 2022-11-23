Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi:

AA

Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 26 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Benhur Keser, Gençlerbirliği maçını da kazanarak seri yakalamak istediklerini söyledi.

Benhur Keser, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak iyi gittiklerini dile getirdi.

Güzel bir seri yakaladıklarını ifade eden Benhur, "En azından yenilmiyoruz. Galip gelemezsek bile iyi oyun oynayıp berabere kalmaya çalışıyoruz. Galip geleceğimiz maçlar da var. Çok zor bir lig oluyor. Zor maçlarımız var. İyi bir takımız. Bu ligde kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Galip geleceğimiz maçlar da oldu ama berabere kaldık. İlerleyen haftalarda seri yakalayacağımız maçlar var. Geçen hafta rakiplerimizden biri olan Boluspor'u güzel ve iyi oyunla yendik. Bu maçta güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Ona da iyi hazırlanıyoruz. Gençlerbirliği maçını da kazanarak güzel bir aşama kaydedip seri yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Benhur, kendi performansını da yeterli bulmadığına dikkati çekerek, "İyi ve kötü oynadığım maçlar oldu. Performansımın henüz yüzde 100'ünü verdiğimi düşünmüyorum. Bunun için de öz eleştiri yapıyorum. Tek sıkıntım ligde golle tanışamamak oldu." ifadelerini kullandı.

Takım olarak ilk yarı hedeflerinin potada kalmak olduğunu kaydeden Benhur, "Potada kalıp, rakiplerimizle içerde ve dışarda iyi maçlar oynayıp yenilmemeye çalışacağız. Bu uzun bir periyot. Takımda herkese ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu potada kalacağız. Şampiyon olup Süper Lige çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum, Yusufeli Barajı ve HES'in açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Yusufeli Barajı ve HES'in açılışında ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yusufeli Barajı ve HES'in açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yusufeli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.