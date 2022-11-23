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Kocaeli'deki kazada hayatını kaybeden çift ile oğullarının cenazeleri defnedildi

AA

Kocaeli'deki kazada hayatını kaybeden çift ile oğullarının cenazeleri defnedildi

RİZE (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde arızalanan tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, Rize'de toprağa verildi.

Mustafa Demir, eşi Hatice Demir ve oğlu Muhammet Emin Demir'in cenazeleri, Rize'nin Çayeli ilçesindeki Demirhisar köyüne getirildi.

Demir ailesi için buradaki Taşlı Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Mustafa Demir'in cenaze namazını hac arkadaşı Mahmut Selmanı Sarı, Hatice Demir'in namazını babası Sultan Çelik, Muhammet Emin Demir'in ise hafızlık hocası Rahmi Çörek kıldırdı.

Hatice Demir'in babası Sultan Çelik, herkesten helallik isteyerek, "Evlat acısını çekmeyen bilmez. Kızım, Mustafa iki günde bir bizi arardı. Dört kızım var. Diğerlerinin ömürlerini Allah uzun etsin. Bunlar farklıydı. Eniştem çok cömert birisiydi." diyerek duygulu anlar yaşadı.

Demir ailesinin cenazeleri, köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

- Olay

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikametinde 21 Kasım'da, Mustafa Demir idaresindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, arızalanarak sol şeritte duran 34 CJS 484 plakalı tıra arkadan çarpmış, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabilmişti. Kazada, Mustafa Demir, eşi Hatice ve oğlu Mehmet Emin Demir hayatını kaybetmişti.


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