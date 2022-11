Görme engelli Ziver öğretmen, hikayesiyle öğrencilerine örnek oluyor

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Doğuştan görme engeline rağmen zorlukları aşıp Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan Ziver Hacıoğlu, Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi İrfan Tufan Karaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Cumali ve Selime Hacıoğlu çifti, doğuştan görme engelli oğulları Ziver'in daha rahat ve iyi eğitim görebilmesi için yaklaşık 21 yıl önce İstanbul'a taşındı.

İlkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamlayan Ziver Hacıoğlu, daha sonra ailesiyle Rize'ye dönerek Ardeşen Lisesine kaydoldu.

Lise eğitiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini kazanan Hacıoğlu, okul dördüncüsü olarak mezun olduktan sonra öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi de aldı.

Van'a 2020 yılında öğretmen olarak atanan Hacıoğlu, burada yarım dönem görev yaptıktan sonra Ardeşen Fırtına Vadisi İrfan Tufan Karaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tayin edildi.

Eğitim hayatı boyunca şiirler de yazan 28 yaşındaki Ziver Hacıoğlu, "Gönül Kaleminden" ve "Yadıma Düşenler" adlı iki kitap çıkardı.

Hacıoğlu, babası Cumali Hacıoğlu'nun her gün otomobili ile getirip götürdüğü okulunda öğrencilerine örnek oluyor.

- "Ben karanlığı tanımam, beni karanlıkta sanıyorlar"

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Ziver Hacıoğlu, AA muhabirine, küçük yaştan itibaren ailesinin sürekli kendisini cesaretlendirdiğini anlattı.

Ailesinden çok destek gördüğünü dile getiren Hacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim hikayemin başlangıcı ailemdir. Onlar ışık olmasaydı, 'Sen yapamazsın. Başaramazsın.' deseydi, bir köşede köşe yastığı gibi olurdum. Ailem, 'Yapacaksın, olacaksın.' dediler. Yürürken benim de ayağım takıldı, ben de ağladım, yalnızlığa düştüm ama onlar yalnız bırakmadı. Ne zaman dara düşsem ailemin büyük çoğunluğu düze çıkmamı sağladılar. Benim ailemde ışık vardı. Ben onlar sayesinde karanlıkta kalmadım. Ben karanlığı tanımam, beni karanlıkta sanıyorlar."

Hacıoğlu, kardeşinin de engelli olduğunu, ailesinin birçok çileye katlandığını belirterek, bunun karşısında engelleri aşmaya ve asla yılmamaya karar verdiğini söyledi.

Öğrencileriyle karşılıklı birçok şeyi öğrendiğini de ifade eden Hacıoğlu, "Her öğretmen aynı zamanda bir öğrencidir. Giriyorum derse; insanların tarzları, davranışları, hepsinin gözünde bir cevher var. Ben onlardan vazgeçmemeyi öğreniyorum. Her ne olursa her ne yaparlarsa yapsınlar her başarısızlık olarak değerlendirdikleri şeylerde içerisindeki cevheri görmeyi öğrendim." dedi.

Hacıoğlu, ders anlatmanın kendisinde büyük bir heyecan uyandırdığını vurgulayarak, "Öğretmenlik benim için bir ışık taşıma durumu. Elinde bir ışık var, hem kendini aydınlatıyorsun hem de çevreni aydınlatıyorsun. Sadece derse girdiğiniz öğrencileri değil. Öğretmensin, yarın emekli olsan yine öğretmensin. O duruşun, sözün aynı şekilde olacak, tartılacak. Öğretmen olarak son nefesine kadar o ışığı taşıyacaksın." diye konuştu.

- "Olmak istediği şeye ulaştırmamız bizim için gurur kaynağı"

Baba Cumali Hacıoğlu ise oğlunun heves ve azmi olduğunu belirterek, "'Ben bu engeli aşacağım. Engel görmüyorum.' demesi bize cesaret verdi. Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaparak imkanları değerlendirdik. Öğretmen olmak istiyordu. Olmak istediği şeye ulaştırmamız bizim için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Fırtına Vadisi İrfan Tufan Karaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selman Mumcu da Ziver Hacıoğlu'nun, öğrenciler açısından azmin ve başarının canlı bir örneği olduğuna dikkati çekerek, "Öğrencilere çok şey kattığını ve model olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerle olan iletişimi, öğrencilerin yaklaşımı bizleri çok mutlu etti." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.