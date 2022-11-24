Rize'de eşini darbederek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

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RİZE (AA) - Rize'de, eşini darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ramazan Dursun, maktul Özlem Dursun'un babası Mehmet Sancar, annesi Saadet Karabulut, kardeşi Yasin Sancar, sanığın ağabeyi Hızır Dursun ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Dursun, savunmasında, olay akşamı alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu, tartıştığı eşine sinirlenerek tokat ve yumruk attığını öne sürdü.

Hastaneye götürmek istediği eşinin, başının belaya girebileceğini söyleyerek talebini reddettiğini iddia eden Dursun, eşini yatağına yatırarak yanından ayrıldığını, bir süre sonra oğlu Recep'in yanına gelerek "Anneme bir şey oldu." dediğini savundu.

Dursun, "Ben eşimi bilerek ve isteyerek öldürmedim. Eşimi çok seviyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Cezama razıyım." dedi.

Özlem Dursun'un annesi Saadet Karabulut ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Maktulün oğlu Recep Dursun da babasının kendisine ve annesine zaman zaman şiddet uyguladığını belirterek, "Babam o akşam eve geldiğinde sinirliydi. Anneme vurdu. Sonra polisler geldi. Polisler gittiğinde babam daha çok sinirlendi. Mutfaktan bıçak aldığını gördüm. Bana kendi fotoğrafını koridorda çektirdi. Annem o esnada yatak odasındaydı. Annemin yatak odasında hareketsiz yattığını fark edince babama haber verdim. Sonrasını bilmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yaralama ve özel hayatın gizliliğini" ihlal suçundan da 5 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Rize'nin Çarşı Mahallesi Tarım Sokak'taki evlerinde 10 Haziran'da eşi Ramazan Dursun tarafından darbedilen Özlem Dursun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.



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