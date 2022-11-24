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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rize'de konuştu:

AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rize'de konuştu:

RİZE (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bütün sorunları çözen çay kanununun, CHP'nin teklifinin sonuna kadar arkasındayız." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Rize'ye gelen Özel, Tek Gıda-İş Sendikasını, ardından kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Çayeli ilçesine geçerek Meydan Parkı'nda vatandaşlarla sohbet eden Özel, daha sonra Pazar ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ardeşen ilçesinde düzenlenen İlçe Divan Toplantısı'na da katılan Özel, burada partililere hitap etti.

Özel, herkesin cumhurbaşkanı adayını merak ettiğini belirterek, herkesin memnun olacağı bir aday açıklayacaklarını, aday açıklanana kadar partililerin aday kendisi gibi çalışması gerektiğini söyledi.

Karadeniz'in ve çayın sorunlarını bildiklerini ifade eden Özel, Çay Kanunu'nun AK Parti tarafından geçirilmek istendiğini, halk tepkisiyle geri adım atıldığını savundu.

Özel, AK Parti'nin Karadeniz'den büyük destek aldığını belirterek, "Bu kadar vekil çıkarıyorsunuz, güya Karadeniz'i, Rize'yi, çayı biliyorsunuz. Nasıl olur da bütün Karadeniz'i ayağa kaldıran ve arkasında duramayacağınız bir teklifin altına imza atıyorsunuz? Biz CHP olarak meselenin farkındayız. Biz teklifimizin arkasındayız. Bütün sorunları çözen çay kanununun, CHP'nin teklifinin sonuna kadar arkasındayız." diye konuştu.

ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçilerin mağdur olduğunu iddia eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kardeşlerimiz 6 ay çalışmakta, 6 ay boşta kalmaktadır. Kalan 6 ayda İŞKUR'dan istifade edememekte, herhangi bir işe girememekte, ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Sayın Genel Başkanımızın sözünü burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekrar ederiz. CHP iktidara geldiğinde ÇAYKUR işçileri ilk 6 ay içinde zaten çalışıyor olacak. 6 ay bitince ÇAYKUR işçilerine kapıyı değil, kadroyu göstereceğiz."

Çayın sorunlarının çözümüne odaklandıklarını dile getiren Özel, "Türkiye'de çay ekim alanlarının gençleştirilmesi projesi hayati ve milli bir projedir. Bu işçilerimiz bu çay ekim alanlarının gençleştirilmesinde çalıştırılabilirler. Devletin kuracağı birçok tesiste, projede, birçok işte çalışabilirler." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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