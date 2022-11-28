RTEÜ'nün 9 farklı mandalina ürettiği bahçede hasat şenliği düzenlendi

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RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince (RTEÜ) 9 farklı mandalina çeşidinin tescilinin alınması için kurulan bahçede hasat şenliği gerçekleştirildi.

Rize mandalinasının tescili için RTEÜ adına girişimlerde bulunan Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Keziban Yazıcı, gazetecilere, "satsuma" olarak da bilinen Rize mandalinasının gerek erken verimi gerekse çekirdeksizliği nedeniyle iç ve dış pazarlarda aranılan ve çok tutulan bir turunçgil olduğunu söyledi.

Ziraat Fakültesi olarak 2013-2017'de çalışma başlattıklarını belirten Yazıcı, "Satsuma (Rize) Mandarininin Klon Seleksiyonu ile Islahı Projesi" çalışması yürütüldüğünü, klonları arasından üstün özellik gösteren 53 farklı genotip belirlendiğini ifade etti.

Yazıcı, projenin ikinci aşamasında 3 yıl boyunca ve farklı üreticilerin bahçesinde bulunan 53 seçilmiş klondan aşı gözü alınarak fidan üretildiğini ve bu fidanların ÇAYKUR'dan talep edilen araziye dikildiğini kaydederek, bahçede büyümeleri sağlanarak meyve vermeye başladıklarında aynı bahçede kendi aralarında yarıştırıldığını, üstün özellik gösteren 9 mandalina çeşidinin tespit edildiğini anlattı.

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne başvurularak tescil süresinin başlatıldığını aktaran Yazıcı, "Tescilimizin son yılı. İnşallah 2023 yılı Mart ayında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Rize adına 9 çeşit mandalinamız meyve çeşit listemize kaydedilmiş olacak." dedi.

Yazıcı, tescil projesinin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, ihracat açısından satsuma mandalinasının birinci sırada geldiğini ifade etti.

Yeni çalışmaların mandalinanın verimi ve süresini uzatacağının altını çizen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de mandalina sezonu kısa. Sezonu uzatmaya çalışıyoruz. Yeni çeşitlerle mandalina sezonu 3-4 ay daha uzayacak. Bu çeşitlere Ege ve Akdeniz bölgesinden talep var. Çeşitlerimizi o bölgelere götürüp denemeler yapacağız. Yeni çeşitlerle sadece Rize için değil, Türkiye için de mandalina sezonunu 3-4 ay uzatmış olacağız."

ÇAYKUR Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesindeki bahçede düzenlenen hasat şenliğine, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, rektör yardımcıları ile çok sayıda öğrenci katıldı.



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