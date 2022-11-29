Rize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi oldu

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de kooperatif kuran kadınlar, tekstil atölyesinde dönüştürülen eski okul binasında yaptıkları üretimle para kazanıyor, diğer kadınlara dikiş nakış eğitimi veriyor.

Ticaret Bakanlığının, ortaklarının çoğu kadın olan kooperatifleri desteklemek amacıyla yürüttüğü Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında Rize'de, ortaklarının tamamı kadın 15 kooperatif kuruldu.

Kooperatiflerin çalışmaları sonucu 6 projeye 900 bin lirası hibe, 1 milyon 200 bin lira destek verilmesi uygun görüldü.

Yaklaşık bir yıl önce 7 kadın girişimci tarafından kurulan Kaçkarın Etekleri Kadın Kooperatifi de merkeze bağlı Dörtyol köyünde yeni okul yapıldığı için 10 yıldır kullanılmayan ilkokul binasını üretim ve istihdama katkı sağlayacak şekilde dönüştürmeye yönelik projesiyle 200 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Kooperatife, Ticaret Bakanlığının yanı sıra Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından da 700 bin liralık makine ve ekipman desteği sağlandı.

Eski okul binası kadınların üretim yapabilecekleri şekilde düzenlenirken kooperatif başkanı Seyhan Demircan ise Halk Eğitim Merkezi üzerinden köyde yaşayan 26 kadına, el becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim vermeye başladı.

Yaklaşık 10 gün önce tamamlanarak hizmete açılan atölyede kooperatif üyesi 7 kadın, iş elbiseleri ve tekstil kıyafetleri üretip satışından gelir sağlıyor.

Atölyede verilen 392 saatlik eğitimin ardından diğer kadınların da üretime dahil edileceği kooperatif bünyesinde gelecek yıldan itibaren Rize'ye özgü çeşitli gıda ürünleri de yapılıp satışa sunulacak.

- "Herkes verilen görevi yaptı, bugünlere geldik"

Kooperatif Başkanı Seyhan Demircan, AA muhabirine, devletin kendilerine sunduğu imkanlarla 7 girişimci kadının birlikte tekstil ve gıda alanında proje yazdıklarını ve destek almaya hak kazandıklarını söyledi.

Her kesimin desteğiyle bugünlere geldiklerini belirten Demircan, "7 arkadaşımız da alanında uzman. 7 arkadaşın da alanları farklı ve hiçbir engele takılmadık. Herkes verilen görevi yaptı, bugünlere geldik." dedi.

Demircan, özellikle tekstil üzerine üretim yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pijama, eşofman, okul elbiseleri, bayan, erkek üstlükleri, iş kıyafetleri üretiyoruz. Talebe göre her türlü dikişi yapıyoruz. Çaykent Belediyesi teklif gönderdi. Belediye için üretim yapacağız. Yurt dışından büyük bir teklif geldi. Üretime yeni geçtiğimiz için ilerleyen zamanda değerlendireceğiz. 5 bin dolarlık eşofman takımı istediler. Teminat mektubu istediler. Yeni olduğumuz için teklifi ilerleyen zamanlarda değerIendirebileceğiz. Yurt içinden bazı mağazalardan eşofman altı ve atlet teklifleri aldık. Bunları hazırlıyoruz."

İnternette yer alan satış mağazaları ve sosyal medyadan satışın işlerini artırdığına işaret eden Demircan, "İnternet üzerinden Trabzon'a üretim aldık. Giresun'dan sipariş aldık. Yurt içinde internet üzerinden küçük çaplı siparişler alıyoruz. Amacımız bu işi daha ileri taşımak. İnternetin satışlarımıza faydası oluyor. İlerleyen zamanda perakende üretimden çok seri üretime geçmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Asıl amacımız ilimizdeki dezavantajlı bayanların elinden tutabilmekti"

Kooperatif üyesi Muhterem Savut, kooperatif yolculuğunda heyecanları ile zorlukları aştıklarını dile getirdi.

Projeyi yazarken kendilerinde bulunan heyecanla devam ettiklerini vurgulayan Savut, "Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğini ümit ediyoruz. Projeyi yazarken asıl amacımız ilimizdeki dezavantajlı bayanların elinden tutabilmekti. Kadınları hem eğitmek hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamak amacındaydık. Projeyi başardık ve çalışmalara başladık." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.