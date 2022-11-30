SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

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Salon: Rize Yenişehir

Hakemler: Semih Vural, Muhammet Murat Zafer, Burak Erkan

Rize Belediyespor: Arzu Asiye Özdemir 11, Sherrill 5, Benson 33, Sümeyya Özcan 15, Cansu Öncel 2, Eydina Topçu, Deniz Üstün 16

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 4, Büşra Akbaş 9, Selena Kör 2, Ayşe Cora 9, Büşra Akgün 5, Gizem Başaran Turan 4, Prince 22, Hatice Bilir, Gatling 14

1. Periyot: 16-18

Devre: 42-36

3. Periyot: 59-50

5 faulle çıkan: Büşra Akbaş 31.14 (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor)





RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Rize Belediyespor, sahasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 82-69 yenerek ilk kez mücadele ettiği ligde ilk galibiyetini aldı.





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