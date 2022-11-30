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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de kaçak inşa edilen 8 balıkçı barakası yıkıldı

AA

Rize'de kaçak inşa edilen 8 balıkçı barakası yıkıldı

RİZE (AA) - Rize'de, kıyı kenar uygulamasına aykırı şekilde kaçak yapılmış 8 balıkçı barakasının yıkıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara karşı mücadelenin büyük hassasiyetle devam ettiği belirtildi.

Gündoğdu Mahallesi'nde kıyı kenar uygulamasına aykırı olarak mendirek üzerine yapılan 8 kaçak barakanın yıkımının gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Mevzuata aykırılığı görülen yapı ve eklentiler tutanakla tespit edilip uyarı ve mühürlenmesi yapıldıktan sonra gerekli hukuki ve idari süreçler tamamlandığında yıkımları gerçekleştirilmektedir. İlgili kurumlar, İl Genel Meclisi ve belediye meclisleri, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleri mevzuata aykırı yapılaşma ile ilgili hep birlikte mücadele konusunda hemfikirdir. Bu bağlamda kaçak olarak nitelendirilen ve mevzuata aykırı inşa edilen yapılar hakkında tutanak tutularak gerekli sürecin başlatılacağının ve diğer işlemler tamamlandığında bu yapıların yıkılacağının bilinmesini, vatandaşlarımızın kendilerini maddi ve manevi her türlü kayıptan korumak için bu yollara tevessül etmemesini rica ederiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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