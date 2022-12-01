Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 4 farklı ikamete operasyon düzenlendiği belirtildi.
Yapılan aramalarda, 3 gram metamfetamin, 2,37 gram kokain, 80,25 gram esrar, 5 sentetik ecza hapı, 1 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek, 48 kilo 750 gram kaçak tütün, 59 bin 400 boş makaron ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği kaydedildi.
Operasyonlarda S.K, B.Y. ve O.F'nin gözaltına alındığı, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.