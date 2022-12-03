Rize'de heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

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RİZE (AA) - Rize'de etkili yağışın ardından meydana gelen heyelanda 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün geceden itibaren devam eden yağış dolayısıyla merkeze bağlı Sütlüce ile Güneysu ilçesine bağlı Başköy köyünde heyelan meydana geldi.



İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Şiddetli yağış sonrasında rüsubat nedeniyle tıkanan menfezlerin açılması amacıyla da temizlik yapılıyor. Yola devrilen ağaçlar ise vatandaşlar tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

Sütlüce köyü muhtarı Ercan Koyuncu, AA muhabirine, yaşanan heyelan sonrasında bazı araçların mahsur kaldığını söyledi.

Koyuncu, coğrafyanın zor olduğunu ifade ederek, "Toprak kayması sonucu can kaybının olmaması önemli. Köyümüze bağlı mahallede 4 araç mahsur kaldı. Bu nedenle bazı vatandaşlarımız işine gidemedi. Kısa süre içinde yol yeniden ulaşıma açılacak." dedi.

Uğur Koyuncu ise yolun kapanması nedeniyle arabalar mahsur kaldığı için işe gidemediklerini belirtti.



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