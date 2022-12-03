Rize'de okul bahçesinden yol geçmesi sorunu 44 yıl sonra çözüldü

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RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'nin Ardeşen ilçesinde 44 yıldır kamulaştırma sorunu nedeniyle okul bahçesinden geçen yol, arazi sahiplerinin ikna edilmesinin ardından ulaşıma kapatıldı.

İlçenin Fırtına Mahallesi'nde 1978'de hayırseverler tarafından bağışlanan 12 dönüm üzerine, Ardeşen Çok Programlı Anadolu Lisesi inşa edildi.

Aynı dönemde, Ardeşen Belediyesince bölgede ulaşımı kolaylaştırmak için imar düzenlemesine gidilerek Yıldırım Beyazıt Caddesi yapılması planlandı. Okul inşaatı tamamlanıncaya kadar ulaşım vatandaşların arazisinden sağlandı.

Okul inşaatı tamamlanınca yolun bir bölümü okul bahçesinden geçti. Arazi sahiplerinden bazıları, okulun dış bölümünde yapılması planlanan yeni yolun topraklarından geçmesine müsaade etmeyince de mahalle sakinlerinin bir kısmı evlerine, araçlarıyla okul bahçesinden geçerek ulaşmak durumunda kaldı.

Yaklaşık 20 yıl önce Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürülen okulun yöneticileri, 44 yıldır devam eden sorunun çözümü için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde belediyeye dilekçe verdi.

Ardeşen Belediyesi ekipleri, 4 kişi ile görüşerek arazilerinin yola kalacak bölümünü rızaen terk etmelerini sağladı.

Yazışmaların ardından okul bahçesinden geçen yolun güzergahı yeniden belirlenerek bir süre önce çalışmalara başlandı.

Mevlana ile Gazali caddelerini birbirine bağlayacak güzergah trafiğe açıldığında, yolu kullanacak sürücülerin ulaşım mesafesi 1,5 kilometre kısalacak. Çalışmalar dolayısıyla yol güzergahından sökülen 15 çam fidanı ise okulun etrafına dikildi.

- "Yolla birlikte okulların bağlantısı, şehirle bağlantısı kolaylaşmış oldu"

Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, AA muhabirine, zoru başardıkları için keyif aldıklarını söyledi.

Yolun açılması için arazi sahiplerinin ve okul müdürünün çok destek verdiğini belirten Kahya, "Hep birlikte bir işi canı gönülden istediğinizde sonuç da güzel oluyor. Yol açılması başladı, inşallah hedefimiz sonunu getirmek. Başka 30 yıldır açılmayan yolları da açtık ama bu okullar bölgesi olduğu için daha çok çocuklarımızı ve insanımızı ilgilendiriyor. Buradan yolun sanayi bağlantısı olacak, çok önemli bir yol." dedi.

Yolun açılmasıyla okulun şehre bağlantısının da kısalacağını anlatan Kahya, "Bölgede üç okul var ve okullar arasında bağlantı yok. Yolla birlikte okulların bağlantısı, şehirle bağlantısı kolaylaşmış oldu. Yol olarak imarda vardı, uygulaması şu anda yapılıyor." diye konuştu.

Kahya, çalışmalar nedeniyle sökülen çam ağaçlarının da okulun etrafına dikildiğine dikkati çekerek, "Herkesin yüzü gülüyor. Öğrenciler memnun, müdür, milli eğitim, ilçe memnun, biz memnunuz. Demek ki güzel bir şey yapılmış." ifadelerini kullandı.

Ardeşen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ömer Özdemir de "Arabalar bu yol üzerinden, okul içinden geçiyordu. Bizim için de bir tehditti. Sonunda yol çalışması başlatıldı, mutluyuz. Arabalar geçince toz oluyordu. Şimdi okul bahçesi tamamen bize kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Arabamla okulun içinden gidip geliyordum"

Arazisinden 4 dönümü okul ve yola bağışlayan Ali Rıza Yardımcı, okulun uzun yıllar önce açıldığını, yolun ise yıllardır açılamadığını söyledi.

Çalışma sayesinde caddenin karşıdan karşıya açılacağını belirten Yardımcı, "Bazı engel olan kişiler vardı, çözüldü. Sadece girişte 2 metre var. Sanırım inat etti, vermedi. Yol, 10 metre yerine 7 metre genişliğe düşürüldü." dedi.

Caddenin karşısındaki bazı evlerin kendisine ait olduğunu vurgulayan Yardımcı, şöyle devam etti:

"Arabamla okulun içinden gidip geliyordum. Rica ettim, yalvardım. Burası çay bahçesiydi. Okul kurulurken 800 metrekare kalmıştı, müsaade ettik. Yine arazimden 4-5 metre gidecek. Okul bahçesinden yol olur mu? Olmaz ama maalesef bugüne kadar müsaade edildi. Okul müdürümüz Mustafa bey çalıştı, çabaladı. Bu yol açıldığı zaman Londra asfaltı gibi yolumuz olacak Allah nasip ederse."





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