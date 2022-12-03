Çaykur Rizesporlu Bolasie, Pendikspor maçını değerlendirdi:

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 5 Aralık Pazartesi günü Pendikspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Yannick Bolasie, Süper Lig'e çıkmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'un 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Bolasie, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine güveninin tam olduğunu belirtti.

Güven duygusunu kaybetmemek için çok çalıştığını dile getiren Bolasie, "Güvenim devam ederse bu kulübe çok faydalı olacağımı ve her maçta goller ve asistlere devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım son haftalarda gösterdiğim performans, ilerleyen haftalarda da devam eder. Çaykur Rizespor, Süper Lig'e ait bir kulüptür. Süper Lig'e çıkmak için uğraş veriyoruz. Şu anda bulunduğumuz pozisyon ikincilik. Burada bulunmamız ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bolasie, Pendikspor maçına ilişkin, "Bulunduğumuz ikincilik pozisyonunu korumak, sağlamlaştırmak için Pendikspor maçı aslında fırsat olacak. Bu maçı alırsak diğer tüm rakiplerimize de ikinciliğin bizim olduğu mesajını rahatlıkla vereceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışında bulundukları konumu korumaları gerektiğini yineleyen Bolasie, "İmkansız diye bir şey yoktur. Bizim yapmamız gerekenler belli. Bulunduğumuz ikincilik pozisyonunda her zaman olmamız gerekiyor. Yakaladığımız bu şansı bırakmamalıyız. Bunu devam ettirdiğimiz ve galibiyetlerle süslediğimiz sürece doğal olarak bu pozisyonu koruyacağız ve şampiyonluk da gelecektir." şeklinde konuştu.

Bolasie, Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Fransa ve Arjantin'i şampiyonluk için daha şanslı gördüğünü sözlerine ekledi.





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