Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Bakır, Pendikspor maçını değerlendirdi:

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın Pendikspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine, son iki haftada 2 galibiyet alarak üst sıralara tutunmayı başardıklarını belirtti.

Süper Lig yarışının çok çekişmeli geçtiğini ifade eden Bakır, "Lig lideri Eyüpspor iyi bir grafik yakaladı. Doğrudan Süper Lig'e yükselme yarışında ikinciliği kovalayan 9 takım var. Puanlar birbirine çok yakın. Burada takımların birbiri ile oynayacakları maçlar belirleyici olacak. Bu nedenle bu hafta oynayacağımız Pendikspor maçı 6 puanlık final niteliğinde. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın takımını sahiplenmesi çok önemli. Biz de lig ikinciliği yarışında Pendikspor'u yenip, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakır, sakat ve cezalı oyuncular olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Mithat Pala sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kerem Kalafat ve Efe Tecimer sakatlıkları nedeniyle ameliyat oldu ve uzun süre aramıza katılamayacak. Grahovaç ile Mendes sakatlıkları sonrası takıma dönse bile tam hazır değiller. Alberk Koç geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sağlık kurulu durumunu değerlendiriyor ancak büyük olasılıkla riske edilmeyecek. Bu oyuncuların yokluğunda görev alacak arkadaşlarımız ellerinden gelen performansı ortaya koyacaktır. Herkes bu forma için görev yapmaya hazır."

Hasan Yavuz Bakır, maç saatinin Rize için geç olduğunu ancak taraftarın bu zorlu yarışta kendilerini yalnız bırakmayacağına inandığını sözlerine ekledi.





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