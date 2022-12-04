Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, atölye olarak kullanılan bölümde 3 elektrikli torna makinesi, 1024 silah parçası, 3 yarı mamul tabanca tetiği, 3 yarı mamul tabanca horozu, 3 tabanca iğnesi ve 87 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili A.O.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı.