Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, atölye olarak kullanılan bölümde 3 elektrikli torna makinesi, 1024 silah parçası, 3 yarı mamul tabanca tetiği, 3 yarı mamul tabanca horozu, 3 tabanca iğnesi ve 87 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili A.O.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.