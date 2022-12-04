Rize'de İYİ Parti Merkez İlçe Kongresinde partililer arasında arbede çıktı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresinde yarışan iki adayın tarafları arasında arbede yaşandı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. olağan kongrede, mevcut başkan İsmail Keskin ile eski başkan Gönül Er başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.

Kongrede 384 delegenin 349'u oy kullanırken 187 oy alan Gönül Er il başkanı seçildi. Keskin ise 162 oyda kaldı.



İsmail Keskin'in konuşma yaptığı sırada iki adayın tarafları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Bazı kişilerin, darbedildikleri gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.