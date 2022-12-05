Rizeli fotoğraf sanatçısı kar yağışı altında derede yüzdü

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RİZE (AA) - Rizeli fotoğraf sanatçısı Hasan Önder, Çamlıhemşin ilçesinde kar yağarken dereye girerek yüzdüğü anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.



Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 1800 rakımlı Elevit Yaylası'na çıkan Önder, soğuğa aldırış etmeden Verçenik Deresi'ne girdi.



Kar yağışı altında yaklaşık 5 dakika yüzdükten sonra sudan çıkan Önder, çay içerek ısındı.

Bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan Önder, gazetecilere, soğuk suda yüzmenin son derece keyif verici olduğunu söyledi.



Bu tür heyecanları çok sevdiğini, boş zamanlarını doğayla iç içe geçirdiğini belirten Önder, ocak ayında "Kış Yüzme Şenliği" düzenlemeyi planladığını kaydetti.







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