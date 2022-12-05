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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının ardından

AA

Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, "Pozisyon vermeden son dakikada yediğimiz golle kazanamadık." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzüntülü olduklarını belirtti.

Mücadelenin hakkını alamadıklarını ifade eden Korkmaz, "Maç biterken golü yedik. Topun hakimi Pendikspor'du ama oyunun hakimi bizdik. Pozisyon vermeden son dakikada yediğimiz golle kazanamadık. Pozisyon vermeden maç berabere bitti. Maç içerisinde ikiyi bulabilirdik. Bu durumlarda akıllı olmamız gerekirdi. İki küçük detayda hareketli oyunda maalesef golü yedik." diye konuştu.

Yedikleri golden önce oyunu durdurmaları gerektiğinin altını çizen Korkmaz, "Rakip çok pozisyona girebilen bir takım değil ama küçük detaylar sonucu belirliyor. Baktığınız zaman son pozisyonda faul yapsak, duran toplarda iyi olduğumuz için pozisyon verme şansımız olmayacak. Futbolda küçük detaylar çok önemli. Maalesef böyle şeyler var. Önümüzdeki maçlarda telafi etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.


- Pendikspor cephesi


Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok iyi bir oyun oynadıklarını söyledi.

Özköylü, oyunu başından sonuna kadar kontrol ettiklerini vurgulayarak, "Son dakikada da gelse kazanılan bir puan çok değerli. Maçın başından itibaren top bizdeydi. Ağır sahada çok fazla pas yaptık. İlk yarı yüzde 76 top bizdeydi. Maç içerisinde 600'ün üzerinde pas yaptık. Deplasmanda oynayan bir takım için istatistikler çok iyi. Bu maçı kaybetsek hak etmediğimiz bir sonuç olurdu. Rizepsor maçın genelinde hücum aksiyonlarımızı durdurma üzerine oyun oynadı. Yan topta yaptığımız hata geri düşmemize neden oldu. Son dakikaya kadar iyi mücadele ettik." şeklinde konuştu.

Son 25 dakikada oyunun kontrolünü tamamen ele aldıklarına dikkati çeken Özköylü, "Oyunu forse ettik. Hak ettiğimiz oyunun karşılığını son dakikada aldık. Bütün istatistiklerde fark atarak aldığımız bir puan çok değerli. Oyun anlamında galibiyet bizim hakkımızdı. Oyun anlamında adalet yerini buldu. Son dakikada attığımız golle beraberliği aldık." değerlendirmesinde bulundu.

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