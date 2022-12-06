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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de 4 yeni turizm noktası için imar planı hazırlandı

AA

Rize'de 4 yeni turizm noktası için imar planı hazırlandı

RİZE (AA) - Rize'de, artan turizm faaliyetlerinin karşılanması için master planı hazırlanan 4 yeni turizm noktası, toplantıyla tanıtıldı.

İl Genel Meclisi Başkanlığı ve İl Özel İdaresi öncülüğünde 4 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında yurt dışından gelen firma, bölgede turizm faaliyeti gerçekleştirilebilecek alanları belirledi.

Alanlarda yürütülen çalışmalarda yörede yaşayan insanlarla görüşülerek, 4 mevsim yaşanılabilirlik ve turizm kolaylıkları gözlemlendi. Zemin etüt çalışmalarının ardından İkizdere ilçesine bağlı Ovit Bölgesi'nin "Dört Mevsim Zirve Tatili", Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası'nın "Dağ Yolculuğu", Ardeşen Deremezra Bölgesi'nin "Geleneksel Köy" ve İkizdere Çifteköprü Bölgesi'nin de "Sağlık Vadisi" olarak master planları yapıldı.

Master planları hazırlanan projelerin tanıtımı için kentteki bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, burada gazetecilere, yayla ve doğa turizminin Kovid-19 salgınıyla beraber daha önem kazandığını söyledi.

İnsanların doğaya, yaylalara, köylere ve kırsala dönme eğilimlerinin arttığını belirten Çeber, şöyle devam etti:

"Rize olarak bu eğilimlerden çok daha önce başladığımız bir proje var. Yaklaşık 4 yıldır devam eden Rize turizm planlarını hazırlıyoruz. Çok önemli olduğunu değerlendirdiğimiz 4 lokasyonun imar planlarını hep beraber göreceğiz. Gayet güzel oldu. İlimizin geleceğini çayla beraber turizmde görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz. İleride turizmin belki çayında önüne geçeceğini değerlendiriyoruz."

Çeber, işe başlarken en önemli adımın planlama olduğuna dikkati çekerek, "Çok iyi planlar yaparak işe başlamamız lazım. Yoksa bugün eleştirdiğimiz, yanlış dediğimiz birçok hataya bizim de düşmemiz söz konusu olabilir. Bunun için çalıştık. Bütün yerel bileşenler işin içinde oldu. Fikrini almamız gereken tüm yerel ulusal ve uluslararası bileşenler projemizde yer aldı. Bize göre güzel sonuçlar ortaya çıktı." dedi.

Çeber, bundan sonra bu planlar üzerinden tüm kamu yatırımlarını yönlendireceklerini ifade ederek, "İlimize gelen özel yatırımcılara da diyeceğiz ki, 'İşte bizim master planlarımız, turizm planlarımız. Bunlara uygun yatırım yapmak için varsanız buyurun. Hem buradaki doğayı korumak hem de buradaki güzellikleri kullanmak anlamında bizim anayasamız bu planlar.' diye onlara da ifade edeceğiz." diye konuştu.

- "İlimize yatırım yapmak isteyen firmalara projeyi anlatmış olacağız"

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ise ilk etapta 4 bölgeye başlarken eş zamanlı olarak ilin diğer noktalarında da çalışma yürüttüklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Gelişigüzel turizm olmaması adına dünyanın en iyi firmalarından biriyle çalışma fırsatı bulduk. Yakın zamanda plana uygun yatırımların hayat bulması adına alanlarımızı iş adamlarımıza tanıtmış olacağız. İlimize yatırım yapmak isteyen firmalara projeyi anlatmış olacağız. Bunun haricinde 11 bölgede yürüttüğümüz bölgesel imar plan çalışmamız var. İnşallah bunlar hayat buldukça etap etap hayata geçireceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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