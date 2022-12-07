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Rize'de evinden alınan hasta 200 metre uzaktaki ambulansa sedyeyle taşındı

AA

Rize'de evinden alınan hasta 200 metre uzaktaki ambulansa sedyeyle taşındı

RİZE (AA) - Rize'de, köyde rahatsızlanan hasta, 200 metre sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Elmalı köyünde yaşayan akciğer hastası Muti İşyar'ın (86) rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Köye sevk edilen sağlık ekipleri, hastanın evine ambulansla gidilemeyen yaklaşık 200 metrelik yolu yürüdü.

Ekipler, ilk müdahalesini evinde yaptıkları İşyar'ı, sedyeyle ambulansın bekletildiği alana taşıdı.

İşyar, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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