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RİZE (AA) - Rize'de üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu yaralandı.

Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda antrenman öncesi Yiğit Demirel'in (9) üzerine kale direği devrildi.

Kafasından yaralanan Demirel, ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Demirel'in, yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kulüp, alt yaş gruplarında bugün yapılacak antrenmanlarını iptal etti.

- Kulüpten açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün saat 16.45 civarında antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu 2014 doğumlu Yiğit Demirel‘in üzerine kale direğinin düştüğü belirtildi.

Futbolcunun tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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