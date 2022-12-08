Rize'de polisten kaçarken takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında

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RİZE (AA) - Rize'de "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçarken takla atan otomobildeki 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde 61 ACD 320 plakalı otomobille seyir halindeyken devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve aracın takla atması sonucu yaralanan 4 kişiden sürücü S.C.D'nin tedavisi sürüyor.

M.Ö, M.A. ve N.Ç. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.



Görüntüde, hızla gelen otomobilin refüje çarpıp takla atarak durduğu, ardından polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.



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