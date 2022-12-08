Çaykur Rizespor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 10 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koordinasyon çalışması yaptı. Oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.



Yarın İstanbul'a gidecek Çaykur Rizespor'da sakatlıktan çıkan Mendes ve Grahovac, kafilede yer almayacak.

Öte yandan, antrenmanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden teknik kadro ve futbolcular, kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavisi devam eden Yiğit Demirel'in ailesini ziyaret etti, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.



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