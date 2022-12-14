Çaykur Rizesporlu Deniz Hümmet, Göztepe maçını değerlendirdi:

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 16 Aralık Cuma günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Deniz Hümmet, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Gurbetçi oyuncu gazetecilere, ligin çok zor olduğunu, her geçen hafta takımın iyiye gittiğini söyledi.

Ligde üst sıralardaki yerlerini korumak istediklerini belirten Deniz Hümmet, şöyle devam etti:

"Her maç bizim için final niteliğinde. Göztepe ile zor bir maça çıkacağız. Zirveye çıktığında zirvede kalmak zor. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Hedef şampiyonluk ve her maç çok önemli. Göztepe maçı final gibi. Göztepe maçında üç puan alıp ardından kupada da iyi işler yapmak istiyoruz. Ligin ilk yarısında iki maç kaldı. Kalan 6 puanı alıp ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz."

Hümmet, takım olarak kenetlendiklerini kaydederek, "Camia olarak hedefimiz Süper Lig. Bunu her maç sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Ligde takımlar arasında çok fark yok. Bazı maçlar çok farklı sonuçlanıyor. Biz elimizden gelen her şeyi şampiyonluk adına veriyoruz. Taraftarlarımız ile inşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.





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