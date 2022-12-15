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Rize'de, Yiğit Demirel ve şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu

AA

Rize'de, Yiğit Demirel ve şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu

RİZE (AA) - Rize'de, üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel ve 11 Aralık 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.

Rize Sahil Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Yiğit Demirel ve Altuğ Verdi ile tüm şehitler için dua edildi.

Mevlide, Yiğit Demirel'in babası Uğur Demirel, Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Yiğit Demirel'in arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılanlara cami çıkışında meyve suyu ve kek ikram edildi.

Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda, 7 Aralık'taki antrenman öncesi üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yiğit Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

11 Aralık 2018'de Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanan Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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