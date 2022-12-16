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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

AA

Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, beklentilerinin altında bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Göztepe'yi tebrik eden Korkmaz, "Duran toptan gol yedik ve oyun disiplini koptu. Göztepe hatalarımızdan yararlandı. Bu kadar çok kopma olmamalıydı. Bir türlü oyunu toparlayamadık. Manisa FK maçında da 2-0 geri düşmüş ama disiplinden kopmamıştık. Bu kez istediğimiz disiplini sahaya yansıtamadık. İnşallah gelecek hafta kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapatırız." dedi.

Hücum hattında istenileni yapamadıklarını vurgulayan Korkmaz, "Savunma arkalarına koşmayı düşündük ama rakibimiz buna müsaade etmedi. Duran toptan gol yedik. Ardından toparlanmalıydık. Oyun disiplinini kaybettiğimiz için Göztepe daha etkiliydi. Oyun disiplinini kaybetmemeliydik." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Korkmaz, "Konuşulan isimler var ama anlaşma olmadan 'Transfer oldu.' diyemem. Transfer mutlaka yapacağız. Mutlaka 3-4 noktaya oyuncu alacağız. İkinci yarı 11 iç saha maçı oynayacağız. Sorun çözen oyuncu almalıyız. Bunu mutlaka yapmalıyız. Çünkü takımlar artık bize kapanıyor. İlk yarıda olduğu gibi yönetim ikinci yarıda da gerekli oyuncuları alacaktır." şeklinde konuştu.


- Özkayımoğlu: "

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, çok zor kaybeden bir takıma karşı oynadıklarını kaydetti.

Özkayımoğlu, Çaykur Rizespor'un iç sahada ilk kez kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ligdeki tek yenilgileri Adanaspor deplasmanında. İçeride yenilgisi olmayan bir takım. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Oyunun tek hakimiydik. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Oyunu elimizde tuttuk. Bu galibiyetle 24 puana ulaştık ve yavaş yavaş yukarı tırmanmaya başladık. Şanlı Göztepe taraftarı uzun yoldan geldi. Galibiyetle geri dönmeleri bizi mutlu etti. Şanlı Göztepe camiasına 3 puan hayırlı olsun."

Hafta içi kupa maçı oynayacaklarını hatırlatan Özkayımoğlu, Bodrumspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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