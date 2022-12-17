Rize'de yöresel yemek yarışması yapıldı

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RİZE (AA) - Rize'de "Çayeli Kültür, Doğa ve Gastronomi Festivali" kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Çayeli Kaymakamlığı ve Belediyesince Kültür Sokağı'nda organize edilen festivale katılanlar, tulum eşliğinde horon oynadı, ikram edilen yöresel yiyeceklerin tadına baktı.

Festival kapsamında düzenlenen yöresel yemek yarışmasına ise 11 kadın katıldı. Yarışmacılar, etli lahana sarma, hamsili pilav ve laz böreği kategorilerinde mücadele etti.

Jüri üyeleri yemekleri sunum, lezzet ve görüntü açısından değerlendirdi.

Etli lahana sarmada Nazan Temel, hamsili pilavda Nazmiye Okur, laz böreğinde ise Sevilay Gümüşler birinciliği elde etti.

Nazan Temel, mutlu olduğunu belirterek, "Sarmayı bakır tencerede pişirdim. Kuzu ve dana eti kullandım." dedi.

Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.



Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nun da katıldığı festivalde, "Kalandar" (Rumi yılbaşı) kutlaması da canlandırıldı.

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