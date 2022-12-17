Salon: Rize Yenişehir
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Ozan Çakar, Umut Memiş
Rize Belediyespor: Morgan 6, Arzu Asiye Özdemir 2, Sherrill 9, Benson 14, Sümeyya Özcan 8, Cansu Öncel 6, Eydina Topçu, Deniz Üstün 15
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gökşen Fitik 11, Hayes 17, Sinem Ataş 3, Bonner 21, Jones 16, Asena Yalçın 3, Gamze Takmaz 2, Asya Ülker, Holingsvorth 10, Esra Ural Topuz
1. Periyot: 13-22
Devre: 33-48
3. Periyot: 41-67
5 faulle çıkan: Benson 29.17 (Rize Belediyespor)
RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Rize Belediyespor'u deplasmanda 83-60 yendi.