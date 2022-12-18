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Göçmenler Günü kapsamında yabancı uyruklu öğrenciler Karadeniz manilerini seslendirdi

AA

Göçmenler Günü kapsamında yabancı uyruklu öğrenciler Karadeniz manilerini seslendirdi

RİZE (AA) - Uluslararası Göçmenler Gününe dikkati çekmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Karadeniz manilerini seslendirdi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğunca, göçmenlerin ve yabancı uyruklu öğrencilerin Rize'deki faaliyetlerine ve kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla klip hazırlandı.

İl Göç İdaresi Müdürü Mürüvvet Serap Aydın, Karadeniz manilerini Rize'yi ve doğal güzelliklerini anlatacak şekilde uyarladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu bünyesindeki öğrenciler manileri seslendirdi. Buna ilişkin klibin çekimi ise Rize Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapıldı. Sosyal medyada ilgi gören klipte, Rize'nin doğal güzelliklerinin bulunduğu alanlar da yer alıyor.

Klip, İl Göç İdaresi tarafından "Uluslararası öğrencilerden Rize'ye maniler." ifadeleri ile sosyal medyada paylaşıldı.

Aydın, AA muhabirine Rize'de farklı uyruklardan 2 bin 300 göçmenin yaşadığını, 214'ünün uluslararası öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

Uluslararası öğrencilerle "Uluslararası Öğrencilerden Rize'ye Maniler" çalışmasının son derece keyifli gerçekleştiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmamızda Rize'nin doğal, tarihi ve kültürel yönlerini konu alan manileri farklı uyruklardan 36 uluslararası öğrencimiz Rize ağzıyla seslendirdiler. Uluslararası öğrencilerimiz çok farklı coğrafya ve kültürlerden gelmiş olmalarına karşın Türkçe öğrendikleri ve bölgenin kültürüne çok kısa sürede uyum sağlayabildikleri için manileri kolaylıkla seslendirdiler. Çalışmamız vesilesiyle farklı statülerde ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlere dikkati çekmeyi ve Türkiye'den ayrıldıklarında kültürel zenginliğimizi ve Rize'mizin doğal güzelliklerini kendi ülkelerine aktarabilmelerini, birer gönül elçisi olabilmelerini amaçlamaktayız. Ayrıca yöre insanı ve göçmen misafirlerimiz arasında bağ oluşturarak karşılıklı uyum ve iletişimlerine katkı sunmasını temenni etmekteyiz."

Aydın, en büyük temennilerinin savaşların son bulduğu, kimsenin yerinden yurdundan olmadığı ve göç etmeye mecbur kalmadığı bir dünya olduğunu aktardı.

Aydın'ın yazdığı manilerin bazı bölümleri şöyle:

Yol yordam bilmezidum sılanun sinesine / Başvuruda bulundum İl Göç İdaresine

Kışın çayluk biçilmez çay yalağuz içilmez / Kemer Köprü olmasa bu dereden geçilmez

Mavi ile yeşilun en ihtişamli hali / Yaylasına dağına herkes sana sevdali

Ahşaptandır evleri yaylanır tahtalari / Çok eskiye dayanır Rize'nin konaklari

Ayder, Anzer, Elevit, Pokut, Palovit, Ovit / Daha niceleri var lazım sana bol vakit

En meşhur yemeğidir hamsi tava, muhlama / Gel canumi vereyim yeter ki sen ağlama

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