Rize Sağlık Müdürlüğünden çocuklarda artan grip ve benzeri vakalarla ilgili açıklama:

Her şey bu belirtiyle başlıyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

RİZE (AA) - Rize Sağlık Müdürlüğü, son günlerde çocuk yaş grubunda grip ve benzeri hastalıklarda ciddi artış görüldüğünü bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, artan vakalar nedeniyle çocuk acil servisinde yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Çocuklarda uzun süreli geçmeyen ateş, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık, kas eklem ağrıları, ishal gibi belirtilerin olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtiler hastalık seyrinde sıkça gözlenmekte olup, aynı zamanda da oldukça bulaşıcı özellik taşımaktadır. Bu ve benzeri belirtiler gösteren özellikle çocuk ve tüm hastalarımızın derhal çevrelerinden izole edilmeleri ve erkenden tedavilerine başlanmaları önemlidir. Bu süreçte öncelikle ilimiz genelinde bulunan ve son derece deneyimli hekimlerden oluşan aile hekimlerimize başvurmak önemlidir. "

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız daha ciddi vakalarda ise hastanelerimiz çocuk polikliniklerine ve gerektiğinde ise çocuk acilimize başvurarak tedavi olabilmektedirler. Hastalık belirtisi gösteren hiçbir çocuğumuz kesinlikle okula gönderilmemeli, arkadaşlarıyla buluşmasına izin verilmemelidir. Yine el hijyeni ve maske başta olmak üzere tüm koruyucu tedbirlere önem dikkat edilmeli, yeterince uyku ve sağlıklı, dengeli beslenmeye bu süreçte daha bir önem gösterilmelidir."

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