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Rize Sağlık Müdürlüğünden çocuklarda artan grip ve benzeri vakalarla ilgili açıklama:

AA

Rize Sağlık Müdürlüğünden çocuklarda artan grip ve benzeri vakalarla ilgili açıklama:

RİZE (AA) - Rize Sağlık Müdürlüğü, son günlerde çocuk yaş grubunda grip ve benzeri hastalıklarda ciddi artış görüldüğünü bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, artan vakalar nedeniyle çocuk acil servisinde yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Çocuklarda uzun süreli geçmeyen ateş, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık, kas eklem ağrıları, ishal gibi belirtilerin olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtiler hastalık seyrinde sıkça gözlenmekte olup, aynı zamanda da oldukça bulaşıcı özellik taşımaktadır. Bu ve benzeri belirtiler gösteren özellikle çocuk ve tüm hastalarımızın derhal çevrelerinden izole edilmeleri ve erkenden tedavilerine başlanmaları önemlidir. Bu süreçte öncelikle ilimiz genelinde bulunan ve son derece deneyimli hekimlerden oluşan aile hekimlerimize başvurmak önemlidir. "

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız daha ciddi vakalarda ise hastanelerimiz çocuk polikliniklerine ve gerektiğinde ise çocuk acilimize başvurarak tedavi olabilmektedirler. Hastalık belirtisi gösteren hiçbir çocuğumuz kesinlikle okula gönderilmemeli, arkadaşlarıyla buluşmasına izin verilmemelidir. Yine el hijyeni ve maske başta olmak üzere tüm koruyucu tedbirlere önem dikkat edilmeli, yeterince uyku ve sağlıklı, dengeli beslenmeye bu süreçte daha bir önem gösterilmelidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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