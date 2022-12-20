Rize'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi

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RİZE (AA) - Rize'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 1100 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, ev sahibi olma hayali kuranlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde şehit yakınları ve gaziler için yapılacak konutların ilk kurası, Rize Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman tarafından çekildi. Ardından kurayla belirlenen hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında 28 bin 274 başvurunun yapıldığı Rize'de, il merkezinde 673, Güneysu'da ve Kendirli beldesinde 77 olmak üzere 1100 konut inşa edilecek.

- Konutlar yöresel mimariye uygun yapılacak

İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ali Serkan Savaş, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde sosyal konut hamlesinin bir ayağının da Rize'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Rize'de 1100 konutun inşa edileceğini ifade eden Savaş, "İlimizde kuraların çekiminin ardından 1100 konutumuz en kısa zamanda yapılacak. Yöresel mimariye uygun, mahalle kültürünü yaşatan ve aynı zamanda komşuluk ilişkilerini geliştirecek konutlarımız en kısa sürede yapılarak vatandaşların sağlıklı yaşamına sunulacak." dedi.

Savaş, Rize'de 3 noktada konutların yapımının gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.

- "Devletimizden Allah razı olsun"

Ev sahibi olmaya hak kazanan Yusuf Karali ise sevinç yaşadı.

Karali, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez böyle bir kuraya katıldığını ve adının çıkmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "İlk defa çıktığı için kendimi şanslı hissettim. Eşimle birlikte iki kişiyiz. Kızım evli, oğlum İstanbul'da çalışıyor. Bugüne kadar bir evimiz olmadı. Bugüne kadar çocuklarımızı okuttuk ve kendimize baktık. Bugün böyle bir şey nasip oldu. Devletimizden Allah razı olsun." sözlerine yer verdi.

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